Depois de uma mudança radical há cerca de duas semanas, o UFC 303 acontece neste sábado (29), em Las Vegas (EUA). A luta principal da edição, que inicialmente teria o duelo entre Conor McGregor e Michael Chandler, agora contará a revanche entre Alex Poatan (10v-2d) e Jiri Prochazka (30v-4d-1e), válida pelo cinturão dos meio-pesados, que atualmente pertence ao brasileiro.



O co-main event do UFC 303, vale ressaltar, também passou por alterações. Jamahal Hill e Carlos Ulberg, que estavam cotados para se enfrentarem na penúltima luta do card, foram substituídos por Brian Ortega (16v-3d) e Diego Lopes (24v-6d), que assumiram a luta co-principal, válida pela divisão dos leves. Cabe reforçar que, inicialmente, o combate aconteceria no peso-pena, mas por um pedido de Ortega, será realizado nos leves.



Além de Alex Poatan e Diego Lopes, o card do UFC 303 contará com outros três brasileiros em ação. No card principal, a ex-desafiante ao cinturão peso-galo, Mayra "Sheetara" (10v-3d-1e), vai encarar Macy Chiasson (9v-3d). Já no card preliminar, o peso-pena Jean Silva (12v-2d) e o peso-galo Vinicius "LokDog" Oliveira (20v-3d) enfrentam Charles Jourdain (15v-7d-1e) e Ricky Simon (20v-5d), respectivamente.

Ex-campeão peso-médio e atual campeão dos meio-pesados, Alex Poatan vai em busca da sua segunda defesa de cinturão na revanche contra Jiri Prochazka na luta principal do UFC 303. O brasileiro se mostrou um verdadeiro fenômeno desde sua chegada na organização, tendo conquistado dois cinturões em apenas sete combates no Ultimate e também vencido os ex-campeões Israel Adesanya, Sean Strickland, Jan Blachowicz, Jiri Prochazka e Jamahal Hill.Oriundo do Kickboxing, o paulista migrou para o MMA em 2015 e é conhecido pela sua trocação de elite, com oito de suas dez vitórias sendo por nocaute – quatro delas conquistadas ainda no primeiro round.Não há dúvidas que Diego Lopes é uma das grandes revelações da atualidade no Ultimate. O brasileiro radicado no México lutou no Dana White's Contender Series em 2021, mas acabou derrotado por Joanderson Brito e não conquistou o contrato. A oportunidade de estrear no UFC veio em 2023 quando teve pela frente Movsar Evloev em um confronto de última hora.Apesar de sair derrotado em sua estreia, Diego causou uma excelente impressão e em seus três compromissos seguintes finalizou Gavin Tucker e nocauteou Pat Sabatini e Sodiq Yusuff. Dono de um Jiu-Jitsu afiado, com 12 finalizações na carreira, o manauara terá pela frente Brian Ortega na luta co-principal do UFC 303, com grandes chances de entrar no Top 5 do peso-pena caso saia vitorioso.Mayra "Sheetara" está pronta para voltar ao octógono no UFC 300, quando encara Macy Chiasson no card principal do evento deste sábado. Após sua luta mais recente no UFC 297, em que sofreu uma derrota para Raquel Pennington em disputa pelo título vago dos pesos-galos, a brasileira está determinada a retomar o caminho das vitórias.Desde sua estreia profissional em 2015, ela acumulou sete vitórias por finalização, incluindo cinco chaves de braço. Além disso, a mineira é conhecida por sua capacidade de resolver as lutas rapidamente, com sete vitórias conquistadas ainda no primeiro round.Um dos lutadores da "Fighting Nerds" no plantel do UFC, Jean Silva está prestes a enfrentar seu segundo desafio na organização, onde lutará contra Charles Jourdain no UFC 303. O brasileiro foi contratado na última temporada do Dana White's Contender Series e brilhou em sua estreia no UFC Vegas 84 ao nocautear Westin Wilson no primeiro round. Com uma carreira profissional iniciada em 2016, o peso-pena já acumulou doze vitórias em sua trajetória, além de também vencer nove rivais no primeiro assalto.Contratado na última temporada do Dana White's Contender Series, Vinicius "LokDog" Oliveira está pronto para mais um grande desafio em sua carreira ao enfrentar Ricky Simon no UFC 303. O brasileiro chega ao evento após uma vitória espetacular no UFC Vegas 87, quando nocauteou Bernardo Sopaj com uma joelhada voadora no terceiro round, faturando os bônus de Performance e Luta da Noite. Desde que começou sua carreira profissional em 2015, o gaúcho acumulou impressionantes 18 triunfos pela via rápida, sendo 14 deles no round inicial.Cinturão peso meio-pesado (até 92,9kg): Alex Poatan x Jiri ProchazkaPeso-leve (até 70,3kg): Brian Ortega x Diego LopesPeso meio-pesado (até 92,9kg): Anthony Smith x Roman DolidzePeso-galo (até 61,2kg): Mayra Sheetara x Macy ChiassonPeso meio-médio (até 77,1kg): Ian Machado Garry x Michael "Venom" PagePeso-médio (até 83,9kg): Joe Pyfer x Marc-Andre BarriaultPeso-pena (até 65,7kg): Cub Swanson x Andre FiliPeso-pena (até 65,7kg): Charles Jourdain x Jean SilvaPeso-galo (até 61,2kg): Payton Talbott x Yanis GhemmouriPeso-palha (até 52,1kg): Michelle Waterson-Gomez x Gillian RobertsonPeso-pesado (até 120,2kg): Andrei Arlovski x Martin BudayPeso-mosca (até 56,7kg): Rei Tsuruya x Carlos HernandezPeso-galo (até 61,2kg): Ricky Simon x Vinicius "LokDog" Oliveira