Bebeo e Rudimar estarão presentes no Prêmio 2024 (Foto: Reprodução)

Publicado 29/06/2024 09:00 | Atualizado 30/06/2024 06:01

A rivalidade entre Chute Boxe e Brazilian Top Team (BTT), vale lembrar, é considerada até hoje a maior da história do MMA e elevou a modalidade para outro nível, especialmente na época do extinto PRIDE, com diversas lutas memoráveis entre as duas equipes.



Fundador da renomada academia Chute Boxe, Rudimar Fedrigo é uma figura icônica nas artes marciais mistas. Sua jornada como treinador começou há décadas, moldada pela paixão pelo esporte e pela determinação em elevar o nível técnico dos lutadores. Sob sua tutela, a Chute Boxe se tornou um celeiro de talentos, revelando nomes que marcaram época no MMA.

Ao longo dos anos, Rudimar foi responsável por lapidar e guiar carreiras de lutadores que se tornaram verdadeiras lendas do esporte. Atletas como Wanderlei Silva, Maurício Shogun, Anderson Silva e Cris Cyborg são exemplos do legado deixado por Fedrigo, cujo método de treinamento intensivo e disciplina se tornaram marcas registradas da Chute Boxe.“É um dos prêmios mais importantes que eu recebo. É uma homenagem também para as artes marciais de Curitiba. Por conta deste trabalho que fizemos, Curitiba entrou na rota das grandes capitais do mundo com campeões no esporte. Tenho o privilégio de ter formado três atletas que são Hall da Fama no MMA. Me orgulho por ser o único técnico do planeta a ter três lutadores que chegaram a esse patamar, além da Cris Cyborg, campeã de todos os eventos que disputou”, destaca Rudimar.Bebeo Duarte, por sua vez, é formado por Carlson Gracie e foi um dos fundadores da BTT. Ex-treinador de MMA e faixa-coral de Jiu-Jitsu, Bebeo moldou campeões e também foi uma figura histórica na rivalidade entre as equipes. Por tudo isso, assim como Rudimar, será homenageado no Prêmio Melhores do Ano nas Artes Marciais 204 - Edição Lendas."Fiquei muito feliz ao saber que estavam colocando o meu nome para ser agraciado no Prêmio, ainda mais pela história da BTT e Chute Boxe, eu e o Rudimar no palco, premiados por termos feito parte de um momento importante para a história das artes marciais mistas", disse Bebeo, que completou:"Aquele movimento de mais de 20 anos atrás foi de suma importância para o crescimento do MMA. Não sabíamos disso na época, só queríamos ter o melhor time, e a partir disso crescemos juntos, elevando o nível do esporte no Brasil e no mundo".Organizado pelo SINDILUTAS, o Prêmio Melhores do Ano nas Artes Marciais 2024 – Edição Lendas começa a partir das 12h, neste domingo (30), no Espaço Hall, Barra da Tijuca-RJ, e além da premiação em si, contará com outras atividades através da parceria com UFC Brasil e da organização em si.