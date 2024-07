Renato Gaúcho comentou sobre Gabigol - Lucas Uebel / Grêmio

Publicado 01/07/2024 08:30

Rio - O treinador do Grêmio, Renato Gaúcho, abordou a possibilidade de Gabigol, atacante do Flamengo, ser contrato pelo clube gaúcho. O técnico destacou o desejo de reforços por parte do Tricolor de Porto Alegre, mas disse que o ídolo rubro-negro dificilmente será contratado.

"É uma coisa muito distante da gente, pelo salário que ele ganha, pelas nossas dificuldades financeiras. Agora, trazer reforços a gente vai trazer. Na hora certa vão saber quem são esses jogadores. Até porque na hora que a gente fala o nome deles, custava X e passa a ser 3X, 4X. A gente está se mexendo, torcedor pode ficar tranquilo", afirmou.



Gabigol trabalhou com Renato Gaúcho em 2021 no Flamengo. Com o treinador, o atacante era titular da equipe carioca, enquanto Pedro figurava no banco de reservas. Atualmente, a situação se inverteu.



Com contrato até o fim do ano, o camisa 99 não deverá seguir no Rubro-Negro. Clubes como Santos e Palmeiras tem interesse na contratação do artilheiro.