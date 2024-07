Mbappé com a máscara em treino da França - AFP

Publicado 01/07/2024 12:56

Rio - Destaque da seleção francesa, Kylian Mbappé, de 25 anos, não vem se dando bem com a máscara que está tendo que utilizar na disputa da Eurocopa. O atacante do Real Madrid utilizou palavras fortes para criticar o equipamento de proteção ao rosto.

"Eu não sabia, mas jogar com uma máscara é um horror absoluto, mudei porque toda vez que experimentava uma nova não funcionava. Assim que puder tirar vou tirar, mas não tenho escolha, minha competição vai ser assim, só posso jogar assim. É chato, mas tenho que agradecer pela máscara", afirmou em conversa com os jogadores no último domingo.



Mbappé fraturou o nariz na estreia da Eurocopa quando a França derrotou a Áustria por 1 a 0. No empate sem gols contra a Holanda, o atacante do Real Madrid não entrou em campo. Seu retorno foi na partida contra a Polônia que também terminou empatada.



Nesta segunda-feira, França e Bélgica fazem a reedição da semifinal da Copa de 2018, desta vez, valendo uma vaga nas quartas de final da Eurocopa. A partida ocorre nesta segunda, às 13 h (de Brasília).