A bielorrussa Aryna Sabalenka tem 26 anos de idade - Reprodução / Instagram

A bielorrussa Aryna Sabalenka tem 26 anos de idadeReprodução / Instagram

Publicado 01/07/2024 12:11

A bielorrussa Aryna Sabalenka, de 26 anos, está fora do torneio de Wimbledon, na Inglaterra. A número 3 do mundo não se recuperou de uma rara lesão no ombro direito e será substituída pela russa Erika Andreeva, 101ª colocada no ranking da WTA. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (1) por meio das redes sociais.

"Com o coração partido anuncio que não vou poder disputar Wimbledon. Tentei de tudo para poder jogar, mas meu ombro não está cooperando. Puxei meu treino ao limite hoje, mas meu time me explicou que jogar apenas faria as coisas muito piores. Esse torneio significa muito para mim e prometo que voltarei mais forte no ano que vem", afirmou.

fotogaleria

Ela tinha admitido, em entrevista coletiva no último sábado (29), que estava com problemas nesta região do corpo, o que causou a sua desistência do WTA 500 Berlim, no último dia 22 de junho.

Sabalenka era cotada como uma das favoritas para vencer a tradicional competição, em que ela foi semifinalista no ano passado. A tenista possui, em seu currículo, dois títulos do Australian Open.

Wimbledon

Um dos Grand Slams mais esperados do ano, o Wimbledon começou nesta segunda-feira (1). Bia Haddad e Luisa Stefani vão representar o Brasil na categoria feminina. Além delas, Thiago Monteiro, Thiago Wild e Felipe Meligeni também entram em quadra.