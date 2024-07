Argentina tem 100% de aproveitamento na competição - AFP

Publicado 01/07/2024 12:00

Rio - Classificada para as quartas de final da Copa América, a Argentina tem um caminho considerado mais simples que os seus principais adversários até a decisão da competição. Atual campeã da competição e também da Copa do Mundo irá encarar seleções com menos tradição que o outro lado da chave.

Com a eliminação do México e do Chile, que não avançaram de fase, a Argentina terá o Equador na próxima fase, e caso se classifique, irá encarar o vencedor do duelo entre Venezuela e Canadá na semifinal da competição. As três seleções jamais chegaram em uma final de Copa América.



Do outro lado da chave, Colômbia, que já foi campeã do torneio em 2001, Uruguai, que tem 15 títulos, já estão classificados. O Brasil, com nove conquistas, está praticamente qualificado também. A outra vaga do Grupo C será definida entre Panamá e Estados Unidos.



A Argentina voltará aos gramados pela competição na próxima quinta-feira, às 22 h (de Brasília), contra o Equador. No dia seguinte, a Venezuela irá encarar o Canadá, no mesmo horário.