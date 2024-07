Brasil jogará o Pré-Olímpico de Basquete em Riga, na Letônia - Divulgação/CBB

Publicado 01/07/2024 20:24

A seleção brasileira masculina de basquete inicia nesta terça-feira (2) sua trajetória por uma vaga nos Jogos Olímpicos de Paris. Na cidade de Riga, na Letônia, o Brasil enfrentará Montenegro e Camarões na primeira fase e deve ter os anfitriões no caminho valendo a classificação.

As dificuldades são o grande destaque desta batalha. Além deu uma troca recente na comissão técnica, com a saída de Gustavo De Conti e a volta de Aleksandar Petrovic, que terá Tiago Splitter ao seu lado, o Brasil ainda precisará passar por cima de limitações e grandes astros do cenário mundial.

O primeiro baque vem logo na estreia, contra Montenegro, nesta terça-feira, às 9h30. O país, que não está no grupo das potencias, conta com Nikola Vucevic, pivô do Chicago Bulls, franquia tradicional da NBA. Além do jogador da posição cinco, a 11ª colocada no último mundial tem jogo forte de fora com o armador Kendrick Perry, do Unicaja, da Espanha.

A segunda partida tende a ser mais tranquila devido ao desfalque de Pascal Siakam. Camarões teve a baixa do astro do Indiana Pacers devido aos processos envolvendo free agency (sem contrato) e, com isso, perde sua principal referência no jogo criativo.

Nas semifinais, o Brasil pode encontrar Geórgia, de Goga Bitadze (Orlando Magic) e Mamukelashvili (Spurs), ou Filipinas, que não terá Jordan Clarkson, armador do Utah Jazz no Pré-Olímpico de Riga. A expectativa fica pela decisão, onde se espera um Brasil e Letônia. Os donos da casa venceram o time então comandado por Gustavo De Conti no último mundial por 104 a 84 com aproveitamento alto nas bolas de três e marcação apertada no segundo tempo.