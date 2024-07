Presidente do UFC se rendeu ao brasileiro Alex Poatan - (Foto: Divulgação/UFC)

Presidente do UFC se rendeu ao brasileiro Alex Poatan(Foto: Divulgação/UFC)

Publicado 01/07/2024 20:00 | Atualizado 01/07/2024 21:19

Em ação na luta principal do UFC 303, realizado no último sábado (29), em Las Vegas (EUA), Alex Poatan voltou a derrotar Jiri Prochazka. Assim como em novembro do ano passado, no UFC 295, o brasileiro nocauteou o tcheco, dessa vez com um chute alto fulminante, que abriu caminho para o paulista conectar mais alguns golpes no ground and pound até a interrupção do árbitro central, que decretou sua vitória.



Com o resultado no UFC 303, Alex Poatan consolidou sua segunda defesa bem sucedida de cinturão nos meio-pesados e, a passos largos, já se tornou um dos lutadores mais admirados pelos fãs de MMA. Conhecido pelas suas opiniões polêmicas e ácidas, Dana White foi mais um a se render ao grande sucesso que o brasileiro vem mostrando dentro da maior organização de MMA do mundo.