Savinho vai jogar no Manchester City - Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 02/07/2024 08:20

Rio - O atacante Savinho, de 20 anos, será realmente jogador do Manchester City. De acordo com informações do jornalista Fabrizio Romano, o jovem assinou os documentos para se transferir para o clube inglês e o anúncio será feito depois da disputa da Copa América.

Savinho pertence ao Troyes, clube francês, que faz parte do Grupo City. O brasileiro, que foi revelado pelo Atlético-MG defendeu o PSV, da Holanda, e o Girona, da Espanha, por empréstimo. Após se destacar, o treinador Pep Guardiola pediu sua contratação para o City.



O brasileiro recebeu propostas de outros clubes europeus, porém, o Manchester City decidiu dar oportunidade para Savinho atuar com Guardiola. O atacante é visto como uma grande promessa e pode desabrochar ainda mais no atual campeão inglês.



Savinho está defendendo a seleção brasileira na Copa América e fez seu primeiro gol pelo Brasil na goleada sobre o Paraguai por 4 a 1. Na última temporada, o atacante atuou pelo Girona em 41 jogos, fez 11 gols e deu dez assistências.