Cristiano Ronaldo é consolado por companheiros, após perder pênalti na EuroPatricia de Melo Moreira / AFP

Publicado 01/07/2024 19:06 | Atualizado 01/07/2024 19:14

Alemanha - Cristiano Ronaldo caiu no choro após perder pênalti durante a prorrogação da partida entre Portugal e Eslovênia, nesta segunda-feira (1º), pelas oitavas da Eurocopa. O atacante parou na defesa do goleiro Oblak, desperdiçando a oportunidade na reta final do primeiro tempo da etapa complementar do duelo, que teve vitória portuguesa nos pênaltis