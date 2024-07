Zhang Zhijie morreu aos 17 anos após passar mal em quadra - Reprodução

Publicado 01/07/2024 18:06

Indonésia - O atleta Zhang Zhijie, de apenas 17 anos, morreu após sofrer convulsões durante um jogo de badminton no último domingo (30). O jovem chinês desmaiou em quadra durante a disputa do Campeonato Asiático Juvenil, em Yogyakarta, na Indonésia, e recebeu atendimento da equipe médica local, mas faleceu no hospital.

De acordo com os organizadores do torneio, as equipes médicas fizeram todos os esforços para salvar Zhang, mas o chinês acabou morrendo no hospital às 23h20 locais (16h20 no horário de Brasília).

Nas redes sociais, o episódio gerou críticas por conta de uma possível demora no atendimento e questionamentos pela falta de uso de desfibriladores externos automáticos e reanimação cardiopulmonar no local.

Em comunicado, a Federação Asiática e a Associação Indonésia de Badminton informaram que o atleta "foi levado na ambulância de emergência disponível e transferido para o hospital em menos de dois minutos". A causa da morte ainda não foi confirmada pelo hospital.