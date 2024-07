Alexander Ceferin é o atual presidente da Uefa - AFP

Publicado 01/07/2024 16:10

A Uefa multou a Federação Alemã pelas invasões de torcedores em duas partidas de Portugal na Eurocopa. Em ambas as ocasiões, presentes na Red Bull Arena, em Leipzig, e no Signal Iduna Park, em Dortmund, contra República Tcheca e Turquia, respectivamente, entraram no gramado para tietar Cristiano Ronaldo.

A entidade que organiza o torneio continental puniu a federação em 20 mil euros (aproximadamente R$ 120 mil) pelo fato da Alemanhã ser o país sede da competição.



O valor foi definido através dos custos que os incidentes tiveram em cada partida. Foram 5 mil euros contra a República Tcheca e 15 mil contra a Turquia, algo em torno de R$ 30 mil e R$ 90 mil, respectivamente.