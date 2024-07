Jude Belligham pode receber punição - AFP

Jude Belligham pode receber puniçãoAFP

Publicado 01/07/2024 14:49 | Atualizado 01/07/2024 14:54

Rio - Herói da classificação da Inglaterra para as quartas de final da Eurocopa, o meia Jude Bellingham poderá receber uma punição da Uefa. Na comemoração, o jovem, de 21 anos, levou a mão a uma região próxima a área genital. A situação pode ser avaliada como gesto obsceno.

"Um inspetor do Comitê de Ética e Disciplina da Uefa vai conduzir uma investigação disciplinar acerca de uma potencial violação das regras básicas de conduta decente pelo jogador da Associação Inglesa de Futebol, Jude Bellingham, alegadamente ocorrida no âmbito dessa partida. Informações sobre esse caso estarão disponíveis no momento oportuno", divulgou a Uefa em nota que vem sendo republicada na imprensa britânica.



O jogador do Real Madrid já se posicionou sobre o ocorrido e se defendeu nas redes sociais, alegando que se tratou de "uma piada interna para amigos íntimos que estavam no jogo". Belligham corre o risco de sofrer um gancho na Eurocopa.



Bellingham marcou de bicicleta aos 48 minutos do segundo tempo, quando a Inglaterra estava prestes a ser eliminada da Euro para a Eslováquia. Na prorrogação, a equipe inglesa conseguiu fazer o segundo gol com Kane. Nas quartas, o English Team joga contra a Suíça, no próximo sábado, às 13h (horário de Brasília), em Düsseldorf.