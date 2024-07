Igor Thiago foi anunciado como novo reforço do Brentford, da Inglaterra - Divulgação / Brentford

Inglaterra - O atacante brasileiro Igor Thiago foi anunciado nesta segunda-feira (1) como a nova contratação do Brentford, clube que disputa a Premier League. O jogador de 23 anos, que defendeu o Club Brugge na última temporada, chega ao clube inglês por 37 milhões de euros (R$ 198 milhões), sendo a maior contratação da história das "Abelhas".

Our boy from Brazil is here! pic.twitter.com/Caq4NlKC2X — Brentford FC (@BrentfordFC) July 1, 2024

Igor Thiago já tinha um acerto com o Brentford desde fevereiro. Segundo o portal "TNT Sports", o atacante, que é o primeiro brasileiro da história do clube e vestirá a camisa 9, assinou um contrato válido por cinco anos, sem multa rescisória.

"Estou muito feliz por assinar pelo Brentford e conhecer o clube. É uma grande felicidade para mim poder jogar por este clube na Premier League. Estou realmente ansioso por este momento. E sei que tenho certeza que será uma grande jornada e uma grande temporada", comemorou Igor.

Revelado pelas categorias de base do Cruzeiro, Igor deixou o clube mineiro em 2022 para assinar com o Ludogorets, da Bulgária. Lá, ele foi um dos principais destaques da equipe, com 21 gols e sete assistências feitas em 55 jogos.

Seu bom desempenho na equipe búlgara chamou a atenção do Club Brugge, da Bélgica, que desembolsou 7,5 milhões de euros (cerca de R$ 40,12 na cotação da época) para acertar sua contratação. Igor Thiago foi um dos principais destaques da equipe na temporada, tendo anotado 29 gols e seis assistências em 55 jogos. O brasileiro também teve seu bom desempenho coroado com o título do Campeonato Belga.