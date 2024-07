Cristiano Ronaldo ainda não brilhou na Eurocopa com a seleção de Portugal - Patricia de Melo Moreira/AFP

Publicado 01/07/2024 18:50

Nada de vida fácil para a seleção portuguesa nas oitavas de final da Eurocopa 2024. Nesta segunda-feira (1), em Frankfurt, com direito a pênalti perdido por Cristiano Ronaldo e muita emoção na reta final, Portugal empatou em 0 a 0 com a Eslovênia e só avançou nos pênaltis pelo placar de 3 a 0, contando com brilho do goleiro Diogo Costa, que defendeu três cobranças. A vitória colocou a equipe comandada por Roberto Martínez nas quartas de final.

A adversária na próxima fase será a França, que bateu a Bélgica por 1 a 0 também nesta segunda-feira. O duelo está marcado para sexta-feira (5), às 16h, no Volksparkstadion, em Hamburgo.

Portugal foi quem comandou as ações na primeira parte do duelo, ainda que exagerando nos erros no terço final. A equipe buscou sempre a referência do craque Cristiano Ronaldo na área em um dia pouco inspirado dos meias Bruno Fernandes e Bernardo Silva. O lance de maior perigo aconteceu após jogada de Rafael Leão, que fez jogada pelo lado e rolou para João Palhinha, da entrada da área, finalizar na trave.

No segundo tempo, a Eslovênia passou a se aventurar em contra-ataques e teve boas chances nas costas da defesa portuguesa. Na principal oportunidade, Sesko ganhou do experiente Pepe na corrida, saiu frente a frente com Diogo Costa, mas finalizou mal. Do lado vermelho do duelo em Frankfurt, Cristiano Ronaldo seguiu carregando as esperanças. Placar em branco no tempo regulamentar e o duelo foi para a prorrogação.

Quando teve a principal chance de todo o jogo, Cristiano fracassou. No último minuto do primeiro tempo da prorrogação, Diogo Jota foi derrubado na área e o árbitro assinalou pênalti. O craque do Al-Nassr cobrou no canto esquerdo e parou nas mãos de Oblak. Após o lance, o capitão de Portugal caiu no choro e recebeu apoio de todos os companheiros de elenco.

Emoção até o fim

Na segunda metade da prorrogação, Portugal foi menos perigoso, sentiu o que aconteceu com seu principal jogador e também cedeu uma chance de ouro. Pepe errou na defesa e deixou a bola nos pés de Sesko, que saiu sozinho contra Diogo Costa e jogou fora a chance de avançar a Eslovênia de fase ainda com bola rolando. 0 a 0 nervoso e decisão nos pênaltis.

Quem abriu a série foi a Eslovênia, que perdeu com Ilicic. Na sequência, para espantar o fantasma, Cristiano Ronaldo cobrou com firmeza e abriu o placar - na sequência, pediu desculpas aos torcedores.

Diogo Costa brilhou pela segunda vez consecutiva e, assim como Ilicic, defendeu a cobrança de Balkovec. Bruno Fernandes foi para bola e, com muita categoria, deslocou Oblak para aumentar a vantagem. 2 a 0 na série de cinco.

E a seleção portuguesa contou com toda a qualidade de Diogo Costa. Verbic foi para a bola, bateu no canto direito e o goleiro do Porto voou para defender. Uma bola no gol e Portugal iria para as quartas da Euro. E isso aconteceu. Bernardo Silva confirmou a vaga deslocando o arqueiro da Eslovênia e fechou as penalidades em 3 a 0.