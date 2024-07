Mbappé e Endrick são incluídos no site do Real Madrid - Reprodução / Real Madrid

Publicado 01/07/2024 14:22

Rio - Mbappé e Endrick agora fazem parte oficialmente do Real Madrid, já que o time espanhol incluiu os jogadores em seu site, nesta segunda-feira (1º). As camisas que os craques irão usar, no entanto, ainda seguem sendo um mistério.

Anunciados anteriormente pelo clube espanhol, os contratos dos jogadores começam oficialmente nesta segunda-feira. A apresentação de Mbappé já está marcada: 16 de julho, dois dias depois do fim da Eurocopa. Já Endrick, que ainda não tem uma data definida, deve ser apresentado ao fim da Copa América.

Embora já tenha colocado os jogadores em seu site oficial, o Real Madrid ainda faz suspense sobre as camisas que o francês e o brasileiro usarão. A expectativa é a de que Mbappé vista a 9 e Endrick a 16.

Os torcedores, no entanto, estão proibidos de personalizar suas camisas com os nomes dos jogadores. Nas lojas físicas e online do clube, os fãs dos craques não conseguem inserir os nomes deles.

Ao tentar, no caso de Mbappé, surge a seguinte mensagem: "De momento, o nome e o número deste jogador não estão disponíveis para personalização. Fique atento às atualizações!".

Já para Endrick, o site avisa: "Pedimos desculpa, mas a nossa Política de Personalização não permite a utilização deste nome".