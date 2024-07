França bateu a Bélgica com gol nos minutos finais - Ozan Kose / AFP

França bateu a Bélgica com gol nos minutos finaisOzan Kose / AFP

Publicado 01/07/2024 15:15

Alemanha - O duelo entre França e Bélgica seguiu o roteiro de dramaticidade que marcou alguns dos jogos das oitavas da Eurocopa. Em um jogo bastante estudado, mas que ganhou contornos de tensão nos 45 minutos finais, os franceses derrotaram os belgas nesta segunda-feira por 1 a 0, em Dusseldorf, garantindo o seu lugar nas quartas de final da Eurocopa.

O duelo pela próxima etapa do torneio já tem dia e local marcados. A partida acontece na sexta-feira, no Volspark e o adversário vai sair do encontro entre as seleções de Portugal e Eslovênia.

O herói da classificação acabou sendo um personagem improvável. Quando todas as atenções estavam voltadas para nomes como Mbappé, Thuram e Griezmann, Kolo Muani foi o pé decisivo que balançou a rede e definiu o resultado. O gol acabou sendo creditado para o belga Vertonghen que desviou o chute, e acabou marcando contra.

O primeiro tempo expôs, em Dusseldorf, dois times com propostas bem diferentes. Enquanto a França apostou na posse de bola e na movimentação de seus atacantes, a Bélgica usou a aplicação tática para conter o ímpeto do rival e, assim, tentar encaixar um contra-ataques.

Com Koundé apoiando pela direita e Griezmann fechando pelo meio, a França tinha ainda as arrancadas de Mbappé pelo lado esquerdo. Thuram era a referência nas bolas alçadas na área mas teve dificuldades para fazer a função de pivô e pouco finalizou.

A ansiedade em ganhar as disputas no meio-campo fez com que os franceses abusassem das entradas mais ríspidas. Com 24 minutos, Tchouaméni, Rabiot e Griezmann já tinham recebido cartão amarelo

Aos poucos, a Bélgica foi equilibrando o confronto e conseguiu ameaçar a meta adversária. Aos 23 minutos, De Bruyne cobrou falta da esquerda, a bola quicou no gramado, e obrigou o goleiro Maignan a fazer a defesa com os pés.

Mas foi no fim do primeiro tempo que a partida ganhou intensidade, novamente por iniciativa da França. Koundé recebeu uma bola longa na direita e cruzou na pequena área. Thuram foi mais rápido que seu marcador e cabeceou firme: a bola passou próxima à trave de Casteels.

Apagado na partida, Mbappé apareceu no fim e quase decidiu. Ele ganhou uma jogada na linha de fundo e rolou para trás. Tchouaméni chegou batendo de primeira, dentro da área, mas chutou por cima do gol.

A França voltou do intervalo mais afim de jogo e perdeu duas boas oportunidades com menos de dez minutos. Primeiro Thuram cabeceou por cima. Depois Mbappé errou o alvo após se livrar de três marcadores na área inimiga.

À medida com que o tempo foi passando, a tensão foi aumentando. De Bruyne passou a jogar mais adiantado e levou a Bélgica à frente. Isso propiciou um jogo mais franco com mais espaços para os dois times atacarem. Aos 35, Lukaku fez o giro e Maignan fez milagre. Na sequência, Mbappé fez fila na área, mas não conseguiu completar a jogada.

Desgastada fisicamente, a seleção belga se fechou e aguentou a pressão do time do técnico Didier Deschamps, que passou a atuar praticamente com todos os seus jogadores no campo defensivo. Tal ousadia acabou premiada com um gol no final da partida.

Kanté deu um passe milimétrico pra Kolo Muani. O camisa 12 fez o giro, contou com um desvio na defesa adversária de Vertonhen, e estufou a rede da Bélgica definindo a classificação para as quartas de final.