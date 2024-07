Williams terá personalização especial para o GP da Grã-Bretanha - Divulgação / Williams

Publicado 02/07/2024 19:37

Rio - A Williams terá uma pintura especial para o GP da Grã-Bretanha, no próximo domingo (7), no Circuito de Silverstone, pela Fórmula 1. A equipe vai homenagear mais de mil funcionários britânicos numa bandeira do Reino Unido no modelo do FW16.

A bandeira do Reino Unido será formada com o nome de todos os 1.005 funcionários da equipe britânica. A Williams é uma das equipes mais tradicionais da Fórmula 1 e também uma das maiores campeãs com nove títulos, atrás apenas da Ferrari, com 16.

Embora tradicional e multicampeã, a Williams passou por uma crise neste século e nunca mais se recuperou. O último grande momento da equipe britânica foi na década de 90, quando conquistou cinco títulos de construtores e quatro de pilotos, além de contratar o brasileiro Ayrton Senna em 1994.

O GP da Grã-Bretanha é a 12ª etapa da temporada da Fórmula 1. A Williams ocupa o nono lugar entre dez equipes com apenas dois pontos conquistados (ambos com o piloto anglo-tailandês Alexander Albon).