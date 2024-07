Alex Poatan segue como campeão meio-pesado do UFC - (Foto: Reprodução)

Publicado 02/07/2024 18:00

Com o triunfo por nocaute sobre Jiri Prochazka na luta principal do UFC 303, no último sábado (29), Alex Poatan defendeu pela segunda vez com sucesso o seu cinturão nos meio-pesados. Em meio aos pedidos cada vez mais constantes para que o brasileiro suba para a categoria peso-pesado e busque o terceiro cinturão, feito inédito na história do Ultimate, qual será o próximo passo de Alex?



Em entrevista coletiva após o UFC 303, Dana White foi questionado por um jornalista se o próximo desafiante ao cinturão de Alex Poatan nos meio-pesados será Magomed Ankalaev. Sem dar certeza, o presidente do Ultimate não descartou o russo e gostou de saber da recente declaração de Alex Poatan, que afirmou que gostaria de se testar na luta agarrada contra Ankalaev.



"Eu não sei, ainda vamos ver. Mas eu gosto disso (fato de Poatan querer testar seu nível na luta de solo contra Ankalaev). Por mim está tudo bem", afirmou Dana.

Também em conversa com jornalistas após o evento, Alex Poatan deixou claro que a responsabilidade da escolha do seu próximo oponente está com Dana White e garantiu que está pronto para lutar contra qualquer atleta."Bom, todo mundo merece (uma chance de lutar pelo cinturão). Mas eu não sou o cara para decidir. Acho que as pessoas tem que perguntar isso para o Dana White. Eu estou pronto para lutar com qualquer um", disse o brasileiro, que quer fazer mais uma luta ainda este ano."Agora eu vou dar uma descansada. Quero lutar esse ano ainda, não sei quando. Agora é descansar um pouco, vocês viram como foi muito corrido, uma grande responsabilidade. Agora é descansar um pouco para voltar forte", finalizou.A vitória sobre Jiri Prochazka na luta principal do UFC 303 marcou a segunda defesa de cinturão bem sucedida do brasileiro nos meio-pesados. Vale lembrar que o brasileiro conquistou o título da categoria em novembro do ano passado, contra o mesmo Prochazka, e em abril deste ano, no histórico UFC 300, fez sua primeira defesa de título com um nocaute ainda no primeiro round sobre Jamahal Hill.Segundo colocado no ranking meio-pesado do Ultimate, Magomed Ankalaev está invicto há 12 lutas, com 10 vitórias, um empate e uma luta sem resultado. A última apresentação do russo aconteceu em janeiro deste ano, quando ele derrotou o brasileiro Johnny Walker por nocaute no segundo round.