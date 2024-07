Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues - Staff Images / CBF

Publicado 02/07/2024 19:09

Rio - Em ofício enviado à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) de Jogos e Apostas Esportivas, que tramita no Senado, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou que irá desenvolver um canal de denúncias exclusivo para casos de suspeita de manipulação de resultados.

Tal medida é uma resposta após pedido da CPI, assinado pelo presidente Jorge Kajuru (PSB-GO) no último dia 19/6, que solicitou a abertura do espaço para as denúncias - incluindo também canais para a população. As informações são do site "ge".

O documento da CBF, em nome de Ednaldo Rodrigues, atual mandatário, revela que serão três formas de contato: por telefone, pela internet e também através de um aplicativo.