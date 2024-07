Demiral, da Turquia, comemora gol marcado sobre a Áustria - Ronny Hartmann / AFP

Alemanha - A Turquia é a última classificada para as quartas de final da Euro 2024. Os turcos conquistaram a vaga ao vencerem a Áustria por 2 a 1 na Red Bull Arena, em Leipzig, nesta terça-feira (2). Na próxima fase, a seleção do técnico Vincenzo Montella enfrentará a Holanda, que mais cedo eliminou a Romênia

O jogo entre Turquia e Holanda está marcado para acontecer no próximo sábado, às 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico de Berlim. Quem avançar enfrentará o vencedor do confronto entre Inglaterra e Suíça.

Os gols

Demiral abriu o placar para a seleção turca logo no primeiro minuto do jogo e ampliou a vantagem aos 14 da etapa complementar. Aos 21, Gregoritsch diminuiu para a Áustria, que pressionou até o fim, mas não conseguiu o empate. O goleiro Günok, da Turquia, chegou a fazer uma grande defesa após cabeçada de Baumgartner nos últimos minutos de partida.

Jogos das quartas de final

Espanha x Alemanha (sexta-feira, às 13h)

Portugal x França (sexta-feira, às 16h)



Inglaterra x Suíça (sábado, às 13h)

Holanda x Turquia (sábado, 16h)