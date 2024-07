Artur Jorge, técnico do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 03/07/2024 22:45

A vitória do Botafogo sobre o Cuiabá, fora de casa , foi marcada - assim como em outros compromissos - por reclamação contra a arbitragem. Após o duelo pela 14ª rodada do Brasileirão, em entrevista coletiva, o técnico Artur Jorge evitou comentar muito sobre o tema e focou apenas no resultado conquistado, que deixou a equipe colado na liderança da competição.

Dois lances motivaram os protestos: o primeiro, ainda no primeiro tempo, foi o pênalti marcado de Lucas Halter em cima do atacante Isidro Pitta - que cobrou e deixou o placar empatado em 1 a 1. O segundo, foi uma possível entrada para cartão vermelho de Denílson em Gregore, volante alvinegro, já na segunda etapa.

"Infelizmente tem muito disso aqui (no Brasil), tudo que dizemos parece que é para justificar. Volto a dizer que é um lance que vocês devem olhar com mais cuidado. Hoje tivemos uma intervenção do VAR sobre penalidade sobre nós, não vou falar mais sobre questão da arbitragem, e sim sobre a vitória, que foi muito importante para nós", iniciou o português.

Em campo, o Glorioso superou as adversidades e chegou ao segundo gol na casa dos 30 minutos com Mateo Ponte. O dia não foi de muito brilho, algumas oscilações durante o duelo na Arena Pantanal, mas Artur Jorge preferiu destacar o espírito do grupo.

"Eu destaco sempre o coletivo, uma vitória como equipe. Uma vitória em um lugar difícil. Temos feito uma boa campanha com bons resultados. Provamos mais uma vez que somos capazes."

"Imaginava que seria um jogo muito difícil, e isso se confirmou, até por termos feito um gol muito cedo. Isso nos fez abrandar um pouco o jogo, tivemos um primeiro tempo controlado, mas lento. Foi preciso falar e corrigir a intensidade no segundo tempo para chegar à vitória. Conseguimos em uma boa jogada. Ficamos satisfeitos pela vitória, sobretudo em um campo muito difícil", comentou.

Confira outras respostas do técnico do Botafogo:

Destaques

"Nós tivemos uma exibição coletiva, que é o que sempre gosto de destacar. Tivemos alguns destaques individuais, outros com nível mais baixo do que geralmente mostram, mas acontece. Em uma forma geral, com uma tentativa muito grande de cumprir a missão. O Cuiabá mudou a forma de jogar, foram com uma linha de cinco esperando a transição e encostaram mais atrás. Fez com que nós tivéssemos que fazer ajustes porque esperamos uma linha de quatro. Reajustamos dentro do jogo enquanto comportamento."

Buscas por reforços

"É acrescentar valor. Reforçar três, quatro posições é importante para nós naquilo que já é um elenco de qualidade mas precisa de alguns ajustes. São dois jogadores, como Allan e Igor, que já estavam contratados antes da minha chegada, já se apresentaram conosco, vamos aguardar a sua integração perfeita dentro do grupo. Sobre Thiago Almada, vamos aguardar tê-lo cá primeiro para poder falar."