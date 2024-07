Comemoração de Mateo Ponte, do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Comemoração de Mateo Ponte, do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 03/07/2024 21:04

Mato Grosso - Nesta quarta-feira (3), o Botafogo venceu o Cuiabá por 2 a 1 na Arena Pantanal, em partida válida pela 14ª rodada do Brasileirão. O grande destaque da noite foi Mateo Ponte, que ganhou oportunidade no time titular já que Damián Suárez estava suspenso . O lateral-direito uruguaio roubou a bola no lance que gerou o gol de Kauê e, no segundo tempo, balançou as redes. Isidro Pitta marcou para o Dourado.

fotogaleria

Com o resultado, o Alvinegro chegou aos 27 pontos e aparece na vice-liderança. Agora, o Botafogo vira a chave para a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe de Artur Jorge volta a campo no próximo domingo, às 20h30, para enfrentar o Atlético-MG no Estádio Nilton Santos.

O jogo

Embora tenha visto o Cuiabá começar em cima e subir as linhas de marcação, o Botafogo saiu na frente. A primeira pressão que conseguiu fazer na partida funcionou, e o gol saiu aos cinco minutos. Mateo Ponte recuperou a posse já no campo de ataque, e a bola sobrou para Eduardo, que acionou Kauê, surpresa na escalação do Alvinegro. O volante pegou de primeira e mandou no cantinho para balançar as redes do Dourado.

Na sequência, o Glorioso quase ampliou a vantagem após uma longa jogada trabalhada de pé em pé, mas Walter fez a defesa em finalização cruzada de Júnior Santos. Depois disso, o Cuiabá voltou a ter o controle da partida e apostava em jogadas pelas laterais, que quase sempre terminavam em cruzamentos.

Apesar disso, o Bota se defendia bem e levava poucos sustos. O jogo parecia tranquilo, mas um vacilo recolou o Dourado na partida. Lucas Halter deu um empurrão em Isidro Pitta dentro da área, e o VAR chamou o árbitro ao monitor. Após revisão, o pênalti foi assinalado. O próprio Pitta foi para a cobrança e marcou.

No retorno do intervalo, o Botafogo voltou a vacilar a passou muito perto de levar a virada logo nos primeiros minutos do segundo tempo. Halter perdeu a bola para Isidro Pitta, que invadiu a área e tocou rasteiro na medida para Calyson. O atacante tinha o gol aberto, mas, para sorte do Alvinegro, mandou para fora.

Passado esse momento, o jogo passou a ter pouca emoção, já que tanto Botafogo quanto Cuiabá criavam. Nesse cenário, o técnico Artur Jorge promoveu as entradas de Tiquinho Soares, Danilo e Cuiabano para oxigenar. Romero também entrou posteriormente.

Ainda assim, o Botafogo seguia com dificuldades para se impor na partida. Entretanto, quando teve a oportunidade para retomar a vantagem, não desperdiçou. Júnior Santos abriu espaço na entrada da área e finalizou. Walter espalmou, e Mateo Ponte apareceu para pegar o rebote e mandar a bola para o fundo das redes. Na reta final, o Cuiabá pressionou, mas a equipe de Artur Jorge conseguiu segurar o resultado positivo.

Ficha técnica

Cuiabá 1 x 2 Botafogo



Data e hora: 3/7/2024, às 19h

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (FIFA/MG)



Cartões amarelos: Empereur, Filipe Augusto, André Luís e Railan (CUI) / Romero (BOT)

Cartões vermelhos: -

Gols: Kauê (0-1) (05'/1ºT) / Pitta (1-1) (45'/1ºT) / Mateo Ponte (1-2) (30'/2ºT)

CUIABÁ (Técnico: Petit)

Walter; Marllon, Empereur (Lucas Fernandes, 38'/2ºT) e Bruno Alves; Matheus Alexandre (Railan, Intervalo), Filipe Augusto, Denilson (Fernando Sobral, 32'/2ºT) e Ramon; Jonathan Cafu (Jadson, 32'/2ºT), Clayson (André Luís, 19'/2ºT) e Isidro Pitta.

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

John; Mateo Ponte, Lucas Halter, Bastos e Marçal (Cuiabano, 19'/2ºT); Gregore (Danilo Barbosa, 19'/2ºT), Marlon Freitas, Kauê (Tiquinho Soares, 19'/2ºT) e Luiz Henrique (Óscar Romero, 26'/2ºT); Júnior Santos (Diego Hernández) e Eduardo.