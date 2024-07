Mateo Ponte em Cuiabá x Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 03/07/2024 21:38

"Sempre complicado jogar aqui. A gente sabe das dificuldades que têm um jogo desse tamanho. Muito feliz pelo segundo gol nesse clube, ao qual sou muito agradecido. Agradecer também a quem acredita em mim. Quando tiver oportunidade, sempre aproveitar", disse Mateo Ponte, ao Premiere.

O lateral-direito ganhou oportunidade já que Damián Suárez estava suspenso. Na entrevista, Ponte exaltou o compatriota e revelou que conversou com ele antes da partida desta noite.

"Ele me ajuda muito. Antes do jogo, estava falando com ele. Ele me dá muita moral. Admiro um jogador assim, que está constantemente ajudando-me a melhorar, a ser cada dia melhor. Não tem essa briga de quem joga e quem não joga", concluiu.

Com o resultado, o Alvinegro chegou aos 27 pontos e aparece na vice-liderança. Agora, o Botafogo vira a chave para a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe de Artur Jorge volta a campo no próximo domingo, às 20h30, para enfrentar o Atlético-MG no Estádio Nilton Santos.