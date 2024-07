Carlos Alberto tem contrato com o Botafogo até 2026 - Vitor Silva / Botafogo

Carlos Alberto tem contrato com o Botafogo até 2026Vitor Silva / Botafogo

Publicado 03/07/2024 18:00

Rio - Carlos Alberto, do Botafogo, virou alvo de clubes portugueses. O jogador, que retornou recentemente de empréstimo do RWD Molenbeek, da Bélgica , foi sondado pelo Vitória de Guimarães e pelo Estoril. A informação é do jornalista Felipe Silva, do "Uol".