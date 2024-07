Botafogo promove festa julina na sede de General Severiano - Wallace Lima/Botafogo

Publicado 03/07/2024 17:23

Rio - O Botafogo promove neste sábado (6), de 13h às 22h, o "Arraial do Fogão", tradicional festa julina do clube, na sede de General Severiano, em Botafogo, na Zona Sul do Rio. Os ingressos custam apenas R$ 10. Sócios-proprietários, dependentes e crianças de até seis anos têm entrada gratuita.



A festa terá cerca de 50 barraquinhas com comidas típicas, bebidas, área com espaço infantil e mais. O arraial terá também quadrilha, brincadeiras e muita música, do forró ao samba, com shows ao vivo de Priscila Gouvêa e da bateria da Botafogo Samba Clube, agremiação recém-promovida à Série Ouro do Carnaval, que irá desfilar na Marquês de Sapucaí no grupo de acesso em 2025.

Com atrações do início ao fim, o evento terá ainda sorteio de produtos oficiais - como camisas do Botafogo, presença de ex-atletas e do General, mascote dos esportes do clube, animando os torcedores.

Os ingressos estão sendo comercializados na plataforma "Bilheteria Digital".