Kauê abriu o placar em Cuiabá x Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 03/07/2024 21:18

Mato Grosso - O Botafogo bateu o Cuiabá por 2 a 1 na Arena Pantanal , na noite desta quarta-feira (3), ela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Kauê e Mateo Ponte fizeram os gols do triunfo alvinegro. Já Isidro Pitta descontou para o Dourado. Abaixo, assista aos melhores momentos:





Com o resultado, o Alvinegro chegou aos 27 pontos e aparece na vice-liderança. Agora, o Botafogo vira a chave para a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe de Artur Jorge volta a campo no próximo domingo, às 20h30, para enfrentar o Atlético-MG no Estádio Nilton Santos.