Erick Pulgar em treinamento pelo Flamengo - Marcelo Cortes /CRF

Erick Pulgar em treinamento pelo FlamengoMarcelo Cortes /CRF

Publicado 06/07/2024 13:00 | Atualizado 06/07/2024 13:01

Flamengo para o jogo contra o Cuiabá, no próximo domingo (7). O chileno iniciou entre os iniciais no treinamento do Rubro-Negro da última sexta-feira (5) e deve retornar à titularidade no jogo válido pela 14ª rodada do Brasileirão. As informações são do "ge". Rio - O volante Erick Pulgar deve retornar ao time titular dopara o jogo contra o Cuiabá, no próximo domingo (7). O chileno iniciou entre os iniciais no treinamento do Rubro-Negro da última sexta-feira (5) e deve retornar à titularidade no jogo válido pela 14ª rodada do Brasileirão. As informações são do "ge".

A comissão técnica comandada por Tite também escalou Léo Ortiz como volante titular, onde atuou nas últimas partidas com a convocação de Pulgar para a Copa América. Entretanto, a tendência é que o chileno deva iniciar o jogo contra o Cuiabá.

partida contra o Atlético-MG na última quarta-feira (3) no banco de reservas. Ele entrou no segundo tempo do jogo e atuou por 20 minutos, sendo, inclusive, protagonista de um lance polêmico. O chileno foi derrubado dentro da área do Galo e os jogadores do Flamengo pediram pênalti. Entretanto, o árbitro Ramon Abatti Abel não sinalizou a infração. Pulgar começou ano banco de reservas. Ele entrou no segundo tempo do jogo e atuou por 20 minutos, sendo, inclusive, protagonista de um lance polêmico. O chileno foi derrubado dentro da área do Galo e os jogadores do Flamengo pediram pênalti.

O Flamengo também deve ter o retorno de Pedro, que também iniciou a partida contra o Atlético-MG no banco. Por outro lado, continuará com os desfalques de Varela, Viña, De la Cruz e Arrascaeta, todos convocados pela seleção do Uruguai para a Copa América. Além do quarteto, Everton Cebolinha trata uma lesão no quadril e Igor Jesus faz recondicionamento físico. Gabigol seguirá não sendo relacionado. , que também iniciou a partida contra o Atlético-MG no banco. Por outro lado, continuará com os desfalques de Varela, Viña, De la Cruz e Arrascaeta, todos convocados pela seleção do Uruguai para a Copa América. Além do quarteto, Everton Cebolinha trata uma lesão no quadril e Igor Jesus faz recondicionamento físico. Gabigol seguirá não sendo relacionado.

Provável escalação do Flamengo para o jogo contra o Cuiabá

Rossi, Wesley, Fabricio Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Allan, Pulgar (Léo Ortiz) e Gerson; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro.