Bruno Henrique, atacante do Flamengo - Thiago Ribeiro / AGIF / Estadão Conteúdo

Publicado 06/07/2024 23:02 | Atualizado 06/07/2024 23:03

Rio - Além do tropeço em 1 a 1 no Maracanã contra o Cuiabá , o Flamengo tem outra preocupação para a sequência da temporada. O atacante Bruno Henrique deixou o gramado ainda no primeiro tempo, aos 37 minutos, após uma entorse no tornozelo direito e passará por exames médicos.

O lance aconteceu em disputa de bola no meio-campo com Derik Lacerda, autor do gol do Dourado no jogo - Pedro, já na segunda etapa, deixou tudo igual. O jogador da equipe visitante acabou caindo em cima do tornozelo do ponta rubro-negro, que tentou continuar, mas solicitou substituição. Lorran entrou em sua vaga.

O Flamengo informou sobre a situação do jogador ainda no intervalo. Bruno Henrique iniciou o tratamento no vestiário.