Matheus Gonçalves tem pouco espaço com TiteDivulgação / Flamengo

Publicado 07/07/2024 22:50

Rio - Apesar das poucas chances que vem tendo com Tite, Matheus Gonçalves teve uma proposta rejeitada pelo Flamengo. O Bragantino ofereceu algo em torno de 5 milhões de euros (cerca de R$ 30 milhões) pelo jovem, mas o Rubro-Negro não aceitou. As informações são jornalista Venê Casagrande.

O valor era por 50% dos direitos de Matheus. O jovem, de 18 anos, entrou no final da partida contra o Cuiabá, no último sábado. Ele estava sem atuar desde o dia 1º de maio, quando o Flamengo venceu o Amazonas por 1 a 0, no Maracanã, pela Copa do Brasil. Em ambos os jogos, o meia entrou no fim da partida.



Na última temporada, Matheus Gonçalves atuou emprestado pelo Bragantino, entrando em campo em 13 jogos e dando uma assistência. Apesar de não ter tido tanto espaço no clube paulista, o jovem foi visto como um atleta promissor pela equipe de Bragança Paulista.



Com o pouco espaço com Tite, o jovem vem se desvalorizando na atual temporada. Apesar disso, o seu contrato é longo e sua multa é alta. Matheus Gonçalves tem vínculo com o Flamengo até o fim de 2027. O valor da multa é de 100 milhões de euros (cerca de R$ 592,51 milhões na cotação atual).