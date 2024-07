Arrascaeta, Viña, De la Cruz e Varela, os uruguaios do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Arrascaeta, Viña, De la Cruz e Varela, os uruguaios do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 07/07/2024 11:05 | Atualizado 07/07/2024 11:06

A derrota da Seleção para o Uruguai nos pênaltis no último sábado (6) teve um peso maior para os torcedores do Flamengo. Com a classificação da Celeste para as semifinais da Copa América, Varela, Viña, De la Cruz e Arrascaeta desfalcarão o Rubro-Negro até o final da competição. Rio -teve um peso maior para os torcedores do. Com a classificação da Celeste para as semifinais da Copa América, Varela, Viña, De la Cruz e Arrascaeta desfalcarão o Rubro-Negro até o final da competição.

O Uruguai jogará, obrigatoriamente, mais dois jogos pela Copa América. O primeiro será a semifinal, na próxima quarta (10), contra a Colômbia. Caso vença, enfrentará o vencedor entre Argentina e Canadá na final da competição, no domingo (14). Entretanto, caso perca para os colombianos, a Celeste jogará a disputa do terceiro lugar, contra o perdedor do confronto entre os argentinos e os canadenses.

Com isso, o quarteto será desfalque certo para o próximo jogo do Flamengo, contra o Fortaleza, na próxima quinta-feira (11). Porém, há a expectativa que os uruguaios retornem ao Rubro-Negro contra o Internacional. O clube aguarda, apenas, a definição da CBF sobre a data da partida.