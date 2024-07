Marcos Antônio, volante da Lazio, negocia com o Flamengo - Divulgação

Rio - As negociações entre Flamengo e Lazio pelo volante Marcos Antônio continuam em compasso de espera. O clube italiano fez novas exigências em relação a operação e com isso a novela vem ganhando novos capítulos. As informações são do jornalista Venê Casagrande.

A negociação é por um empréstimo com opção de compra, porém, a Lazio vê o Flamengo como um clube com "grande potencial financeiro" e tenta tirar o maior proveito possível da operação. Apesar da demora, o Rubro-Negro segue confiante, devido o desejo de Marcos Antônio de atuar no clube carioca.



Marcos Antônio atuou emprestado pelo PAOK, da Grécia, na última temporada, e teria interesse de voltar ao futebol brasileiro. O jogador foi formado na base do Athletico-PR, mas atua na Europa desde 2018, quando acertou com o Estoril, de Portugal. Ele também defendeu o Shakhtar Donetsk.



Na última temporada pelo clube grego, Marcos Antônio entrou em campo em 17 partidas e fez três gols. Ele terminou como reserva no PAOK e a sua última partida foi no dia 24 de abril em um empate da sua equipe contra o Lamia pelo Campeonato Grego.