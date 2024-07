Gabigol está cada vez mais perto de um fim de ciclo no Flamengo - Marcelo Cortes /CRF

Gabigol está cada vez mais perto de um fim de ciclo no FlamengoMarcelo Cortes /CRF

Publicado 07/07/2024 18:10

Rio - Clubes mais vitoriosos do Brasil nos últimos anos, Flamengo e Palmeiras podem protagonizar um troca-troca entre ídolos. Com acerto encaminhado com Gabigol, o Verdão ofereceu o atacante Dudu, de 32 anos, para que o clube carioca aceite liberar o camisa 99 antes do fim do ano. As informações são do portal "GE".

A principal dificuldade é convencer Dudu. O atacante esteve envolvido recentemente em uma negociação frustrada com o Cruzeiro, e não está decidido a deixar o clube paulista. Além disso, o jogador teria uma relação desgastada com Tite no período em que o treinador dirigiu a seleção brasileira e não deu oportunidades para o atacante que vivia seu auge.



Gabigol deverá defender o Palmeiras a dúvida é somente quando. Caso o Flamengo e o Verdão não se acertem sobre a liberação do atacante antes do fim do ano, o camisa 99 irá atuar no clube paulista a partir de janeiro do ano que vem.



Dudu, de 32 anos, é bem visto no Flamengo. O atacante foi citado em uma reunião entre os dirigentes como uma possibilidade do Palmeiras dar alguma compensação ao clube carioca pela liberação imediata de Gabigol.