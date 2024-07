Em meio às negociações, Gabigol deve voltar a ser relacionado no Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 08/07/2024 15:23 | Atualizado 08/07/2024 15:26

Rio - O Palmeiras formalizou uma proposta de pré-contrato para Gabigol, atacante do Flamengo , nesta segunda-feira (8). A diretoria do Verdão enviou uma oferta ao atleta e seu empresário, Júnior Pedroso, e aguarda um retorno para poder contar com o jogador sem custos a partir de janeiro do ano que vem. As informações são do 'ge'.