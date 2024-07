Flamengo aposta em sequência no Maracanã para seguir na liderança do Brasileirão - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 10/07/2024 09:03 | Atualizado 10/07/2024 11:51

Rio - Líder do Brasileirão, o Flamengo tenta esquecer o empate com o Cuiabá e busca dar a volta por cima diante do Fortaleza, nesta quinta-feira (11), no Maracanã, para se manter na liderança. O Rubro-Negro aposta na sequência de partidas como mandante para seguir na frente dos rivais e se fortalecer na briga pelo título.

Após o jogo contra o Fortaleza, o Flamengo ainda enfrentará o Criciúma, no Mané Garrincha, em Brasília, totalizando três jogos consecutivos como mandante. O Rubro-Negro tem 76,1% de aproveitamento com mando de campo e não planeja deixar mais pontos pelo caminho. Até o momento, já disputou cinco partidas com mando, com três vitórias, um empate e uma derrota.

O Maracanã tem sido uma fortaleza para o Flamengo no Brasileirão. Além das três vitórias como mandante, o Rubro-Negro também goleou o Vasco por 6 a 1 e venceu o Fluminense por 1 a 0, ambos como visitante. Se continuar com esse aproveitamento no estádio durante o restante do campeonato, tem chances de terminar a temporada com o título.

O Flamengo enfrenta o Fortaleza, nesta quinta-feira (11), às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 16ª rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro é o líder com 31 pontos e está apenas um na frente do vice-líder Botafogo e do terceiro colocado Palmeiras.