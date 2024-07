Wesley está na mira do futebol inglês - Marcelo Cortes / Flamengo

Wesley está na mira do futebol inglêsMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 09/07/2024 14:50

Rio - De olho em nomes de peso para o segundo semestre, o Flamengo calcula como poderá formalizar propostas para essas contratações. De acordo com informações do portal "UOL", a possível venda do lateral-direito Wesley, de 21 anos, poderá impactar na forma como o clube carioca irá se comportar na busca pelas contratação.

O Rubro-Negro planejava por conta do orçamento um investimento mais comedido na atual janela de transferências. O valor que o clube carioca planejava gastar seria de algo em torno de 3 milhões de euros (cerca de R$ 17,75 milhões). Porém, essa previsão acabou sendo alterada a partir do momento em que o Flamengo vislumbrou uma grande venda no ano.



Fabrício Bruno era a bola da vez, principalmente, depois que o Flamengo recebeu uma proposta de 15 milhões de euros (R$ 83,6 milhões) do West Ham pelo zagueiro. Porém, o defensor, de 28 anos, não se acertou com o clube inglês e acabou ficando. Agora, Wesley é a possibilidade maior.



O Flamengo rejeitou uma proposta de 12 milhões de euros (cerca de R$ 71 milhões) do Bournemouth pelo jovem. No entanto, as negociações continuam e a conversa poderá evoluir para um acordo. Caso, isso aconteça, o Rubro-Negro poderá fazer um investimento maior em relação a contratações.



O clube carioca tem três nomes na mira: o volante Marcos Antônio, que não deverá render uma grande investimento, pois a negociação é por empréstimo, e os meias Claudinho e Lucas Paquetá, que o Flamengo terá que convencer com seu poder econômico o Zenit e o West Ham a toparem a venda dos jogadores.