Dudu comemora gol em jogo do Palmeiras - Cesar Greco / Palmeiras

Publicado 09/07/2024 08:20

Rio - O atacante Dudu, de 32 anos, rejeitou a possibilidade de trocar o Palmeiras pelo Flamengo, em negociação envolvendo Gabigol. De acordo com informações da "ESPN", o jogador, de 32 anos, entende que sua passagem no Alviverde não terminou e deseja seguir no clube carioca.

Com isso, a tendência é que Gabigol siga no Flamengo até o fim do ano, e depois acerte com o Verdão quando seu contrato acabar. O Rubro-Negro deverá reintegrar o jogador para os próximos compromissos pelo Campeonato Brasileiro.



Palmeiras e Flamengo conversaram recentemente após o Alviverde declarar o interesse em Gabigol. O Rubro-Negro exigiu uma contrapartida para liberar o atacante antes do fim do seu contrato, e o clube paulista ofereceu alguns nomes. Dudu agradou a cúpula de futebol rubro-negra, porém, o atacante não quis se transferir.



Ídolo do Palmeiras, Dudu se envolveu em uma polêmica recentemente. O Cruzeiro chegou a anunciar um acordo pelo atacante, após se acertar com o Alviverde, porém, o veterano acabou mudando de ideia e não aceitou retornar ao clube mineiro.