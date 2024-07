Thiago Alcântara comemora gol marcado em jogo do Liverpool - Divulgação / Liverpool

Publicado 08/07/2024 16:04 | Atualizado 08/07/2024 16:06

Rio - Nesta segunda-feira (8), Thiago Alcântara, de 33 anos, anunciou a aposentadoria do futebol. Filho do tetracampeão Mazinho, o meio-campista ficou livre no mercado ao fim da última temporada, já que não teve o contrato renovado com o Liverpool (ING) . Abaixo, veja a publicação do atleta:

Estarei sempre disposto a retribuir o que me foi dado e sou grato pelo tempo que desfrutei.



Obrigado, futebol. E a todos que me acompanharam e me tornaram um jogador e uma pessoa melhor ao longo do caminho.



Vejo você em breve,

Thiago.

Thiago nasceu em San Pietro Vernotico, Itália. Na época, o pai, Mazinho, jogava o Lecce. Ainda jovem, se mudou para a Espanha. Ele, inclusive, optou por defender a seleção espanhola e disputou a Copa do Mundo de 2018.