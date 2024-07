Calegari em treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 08/07/2024 15:14

Rio - Calegari pode deixar o Fluminense nos próximos dias. O Famalicão, de Portugal, avançou nas conversas para contratar o lateral-direito por empréstimo com opção de compra por uma temporada, segundo informações do jornal português "Record".

A janela de transferências começa no próximo dia 10 de julho. O lateral-direito, de 22 anos, retornou ao Fluminense no início deste ano após o término do empréstimo com o Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, que não ativou a opção de compra.

O Famalicão busca um lateral-direito para a próxima temporada. O clube português sondou Wesley, do Flamengo, mas as conversas não avançaram. Sem espaço no Fluminense, Calegari entrou no radar dos portugueses, principalmente pela versatilidade, já que também atua como volante.

Na passagem pelos Estados Unidos, Calegari rompeu o ligamento do joelho e, por isso, retornou para o Fluminense. Já recuperado da lesão, participou da pré-temporada com o elenco tricolor, foi relacionado para os jogos, mas entrou em campo apenas duas vezes.