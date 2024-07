Ginásio do Fluminense na sede das Laranjeiras - Divulgação/Fluminense

Publicado 09/07/2024 21:09

Rio - O Novo Basquete Brasil (NBB) pode ganhar a presença de mais um clube do Rio de Janeiro. Em reunião realizada nesta terça-feira (9), o Fluminense acenou com interesse em participar já da próxima temporada da elite da modalidade, prevista para começar entre outubro e novembro.

Ao lado do Tricolor das Laranjeiras, outros dois clubes também mostraram vontade: Praia Clube, de Minas, e o Vitória, da Bahia. As informações são do jornalista Guilherme Tadeu.

Em um passado recente, o Flu chegou a ter um projeto montado para disputar a Liga Ouro, antiga divisão de acesso ao NBB organizada pela Liga Nacional de Basquete. O clube não tem uma equipe adulta na modalidade.

O NBB conta com Flamengo, vice-campeão da última temporada, além de Botafogo e Vasco, clubes que caíram na primeira fase dos playoffs da edição 2023/2024.