Arena do Grêmio, em Porto Alegre - Divulgação / Grêmio

Arena do Grêmio, em Porto AlegreDivulgação / Grêmio

Publicado 10/07/2024 15:12

Rio - A partida de ida entre Fluminense e Grêmio, pela Libertadores, não deverá ser na Arena. De acordo com o presidente do clube gaúcho, Alberto Guerra, a equipe comandada por Renato Gaúcho dificilmente deverá ter seu estádio à disposição para o duelo pela competição continental.

"Eu diria que provavelmente não será na Arena (jogo de ida contra o Fluminense pelas oitavas da Libertadores)", disse Alberto Guerra em coletiva.



O estádio do Tricolor Gaúcho foi tomado pelas águas do rio Guaíba e das intensas chuvas que paralisaram não somente a capital como mais de 400 municípios do Rio Grande do Sul no mês de maio.

Ainda na coletiva, Alberto Guerra declarou que não recebeu uma previsão exata da administração da Arena sobre o retorno dos jogos no estádio. Portanto, outros locais já estão sendo analisados.



Fluminense e Grêmio se enfrentam nas oitavas de final da Libertadores nos dias 13 de agosto, em Porto Alegre, e no dia 20, no Maracanã. No Brasileirão, as equipes não vivem boa fase. O Tricolor é o lanterna, enquanto a equipe gaúcha, com dois jogos a menos, ocupa a 18ª colocação.