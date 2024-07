Douglas Costa pode deixar o Fluminense - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 10/07/2024 10:00

Rio - Dois dos reforços contratados pelo Fluminense no começo do ano podem não terminar a temporada vestindo a camisa do clube carioca. De acordo com informações do portal "Trivela", o Tricolor avalia negociar o volante Gabriel Pires e o atacante Douglas Costa.

Os dois jogadores vem recebendo muitas vaias dos torcedores e também estão perdendo espaço com Mano Menezes. O Fluminense já avalia que uma possível saída na janela de transferência seria algo positivo e também ajudaria a avaliar a folha salarial.



Com passagens por Bayern e Juventudes, Douglas Costa, de 33 anos, chegou ao Fluminense no começo após atuar no futebol dos Estados Unidos. O atacante jamais conseguiu se firmar como titular, apesar de ter atuando em 21 jogos. Ele não fez nenhum gol.



Já Gabriel Pires, de 30 anos, chegou ao Fluminense após defender o Botafogo na última temporada. O meia passou praticamente os primeiros quatro meses do ano lesionado, mas conseguiu ter uma sequência de jogos nas últimas semanas. Apesar disso não agradou. Ele entrou em campo em oito partidas no ano.