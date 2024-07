André em treino do Fluminense - Lucas Mercon/ Fluminense

André em treino do FluminenseLucas Mercon/ Fluminense

Publicado 10/07/2024 22:02

Rio - O Fluminense tem negociações avançadas para vender André ao Fulham, da Inglaterra. O volante é um desejo antigo do clube de Londres e não deve seguir no Tricolor em 2024. A informação é da "Trivela".

O Fulham fez uma oferta de 25 milhões de euros (quase R$ 146 milhões na cotação atual). Entretanto, segundo o site, o Tricolor recusou. O clube carioca quer uma proposta com valores mais próximos aos 30 milhões de euros (R$ 175 milhões), que o Liverpool chegou a sinalizar em 2023.

A saída é vista como certa, mas o Fluminense ainda tenta segurar André até agosto, para os jogos das oitavas de final da Libertadores, contra o Grêmio. As partidas estão marcadas para os dias 13 e 20.



Formado na base de Xerém, André se profissionalizou em 2020 e é titular desde 2021. Ele foi peça fundamental nos títulos da Libertadores, em 2023, no bicampeonato carioca, em 2022 e 2023, e na Recopa Sul-Americana, neste ano. O volante tem contrato com o Fluminense válido até o fim de 2026.

André passou os últimos dois meses em recuperação de lesão. Após uma dividia contra um jogador do Cerro Porteño (PAR), em abril, ele passou por exames e foi diagnosticado com uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito.