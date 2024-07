Jogadores do Fluminense reunidos no gramado - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 10/07/2024 17:14 | Atualizado 10/07/2024 17:16

Rio - Sem Felipe Melo e Marcelo, a delegação do Fluminense embarcou rumo a Santa Catarina, nesta quarta-feira, 10, para a partida contra o Criciúma. Por outro lado, André e Diogo Barbosa, que cumpriram suspensão automática na rodada passada, estavam com o grupo na chegada ao aeroporto. O registro foi feito pelo "ge'.

Já Marcelo sentiu um incômodo na coxa direita durante a derrota do Fluminense para o Grêmio, em 31 de junho. Na ocasião, o lateral-esquerdo foi substituído no primeiro tempo

Vale ressaltar que o técnico Mano Menezes também não contará com Germán Cano. Mesmo sem entrar em campo contra o Fortaleza, ele recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão automática.

Dessa forma, um provável Fluminense tem: Fábio; Samuel Xavier, Antonio Carlos, Thiago Santos e Diogo Barbosa; André, Martinelli, Alexsander e Paulo Henrique Ganso; Marquinhos (Keno) e John Kennedy.

O Fluminense encara o Criciúma na quinta-feira, a partir das 20h, no Estádio Heriberto Hülse. A partida é válida pela 16ª rodada do Brasileirão. Atualmente, o Tricolor soma sete pontos e aparece na lanterna do campeonato.