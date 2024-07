Felipe Melo se recuperou de lesão na panturrilha esquerda - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 09/07/2024 15:08

Rio - Há quase um mês sem entrar em campo, Felipe Melo retornou aos treinamentos no Fluminense. O zagueiro havia sofrido uma lesão na panturrilha esquerda , no dia 1º de julho, logo após se recuperar de uma contusão no joelho direito.

Entretanto, sua presença no duelo com o Criciúma, na quinta (11), às 20h (de Brasília), no Heriberto Hülse, pelo Brasileirão, ainda é incerta.



Na ausência do camisa 30, Antônio Carlos e Thiago Santos vinham sendo os escolhidos para formar a dupla da defesa tricolor, que vem passando por dificuldades nesta temporada. Até o momento, o Fluminense sofreu gols em todas as partidas do Brasileirão e é o time com mais erros defensivos graves no torneio

Em último na tabela do campeonato, com sete pontos, o clube das Laranjeiras se vê em uma situação crítica na competição, tendo, atualmente, 87.8% de cair para a segunda divisão, de acordo com o Departamento de Matemática da UFMG.