NonatoMarcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 09/07/2024 13:19

Rio - O Fluminense está próximo de anunciar o retorno de Nonato. O volante, de 26 anos, desembarcou no Rio de Janeiro nesta terça-feira (9) e é aguardado no CT Carlos Castilho para realizar exames e assinar contrato, segundo o "ge". O jogador será contratado por empréstimo até 2025 junto ao Santos.

Sem espaço no Santos e fora dos planos de Fábio Carille, Nonato será emprestado até junho de 2025, com a possibilidade de extensão até o fim do ano. O Fluminense não pagará nada pelo empréstimo. Será a segunda passagem do volante no clube. Ele retorna após quase dois anos.

Em 2021, Nonato foi emprestado pelo Internacional para o Fluminense, mas o jogador foi negociado com o Ludogorets, da Bulgária, em junho do ano seguinte. O jogador chegou como titular, mas perdeu espaço no clube búlgaro e foi cedido ao Santos, em agosto do ano passado.

Com a camisa do Fluminense, Nonato disputou 55 jogos, marcou quatro gols e deu sete assistências. O volante fez parte da campanha dos títulos da Taça Guanabara e do Campeonato Carioca de 2022.