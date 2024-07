Isaac, atacante do Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Isaac, atacante do FluminenseMarcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 08/07/2024 16:21

Rio - O Fluminense recebeu uma oferta do Sevilla, da Espanha, pelo atacante Isaac, de 20 anos. Os espanhóis tentaram um empréstimo de um ano, mas ouviram uma recusa do Tricolor. A informação foi dada inicialmente pelo "UOL".

LEIA MAIS: Clube português avança em conversas para contratar lateral do Fluminense

A proposta dos europeus englobava um valor de 150 mil euros (R$ 800 mil) pelo empréstimo, com opção de compra de 5 milhões de euros (R$ 30 milhões). O Flu ficaria com um percentual de 15% para uma futura venda.

O clube das Laranjeiras entende que Isaac tem potencial para mostrar mais no time profissional. Internamente, ele é comparado por alguns com Savinho, atacante do Girona que defendeu a seleção brasileira na Copa América.

Isaac tem contrato com o Fluminense até o fim de 2027. Nesta temporada, foram apenas 12 jogos, com dois gols. A última partida como titular foi contra o Boavista, pelo Campeonato Carioca, em março.