John Kennedy fez o terceiro gol do Fluminense na vitória sobre o Alianza LimaMarcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 08/07/2024 14:57

Rio - Em baixa no, John Kennedy atraiu interesse do Toluca, do México. O clube mexicano monitora de perto a situação do atacante, porém, só irá avançar na negociação caso consiga abrir uma vaga para estrangeiros na equipe, segundo o "Uol".