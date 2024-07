Fluminense amarga a última colocação do Brasileirão - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 08/07/2024 18:12

Rio - Amargando a última colocação do Brasileirão, com sete pontos, o Fluminense foi vazado em todas as partidas que disputou até o momento na competição. Atualmente, o Tricolor detém, ao lado do Atlético, a terceira pior defesa do torneio, com 23 gols sofridos. O Flu está atrás somente do Vitória, com 24, e do Vasco, com 26.

Desde a saída de Nino para o Zenit, da Rússia, o Fluminense ainda não conseguiu achar estabilidade defensiva nesta temporada. Em 32 partidas com as principais peças de seu elenco presentes na equipe titular, o Tricolor não foi vazado em apenas oito confrontos.



Além disso, uma dupla de zaga fixa no time titular ainda não foi encontrada. Entre as opções que o Tricolor tem, estão: Antônio Carlos; Felipe Andrade; Felipe Melo; e Manoel. Há esperanças de que a estreia de Thiago Silva, prevista somente a partir da 17ª rodada do Brasileirão, melhore a situação.

A situação defensiva fica ainda pior com o fato do Fluminense ser o time com mais erros defensivos graves no Brasileirão — 13 —, de acordo com o "SofaScore". O Tricolor é o líder disparado do quesito.



Times com mais erros defensivos graves no @Brasileirao 2024:



13 - Fluminense

10 - São Paulo

9 - Fortaleza

9 - Corinthians

7 - Criciúma

7 - Cruzeiro

6 - Palmeiras

6 - Vitória

5 - Grêmio

5 - Juventude

5 - Botafogo

5 - RB Bragantino pic.twitter.com/LyGxIKPfC1 — Sofascore Brazil (@SofascoreBR) July 8, 2024

Contra o Criciúma, na quinta-feira (11), às 20h (de Brasília), no Heriberto Hülse, o Fluminense tentará, além de voltar ao caminho da vitória, quebrar um jejum de quase um mês e meio sem tomar gols.

A partida contra o Tigre é fundamental para o Tricolor não afundar ainda mais na tabela. As chances do clube cair para a segunda divisão são de 87.8%, de acordo com o Departamento de Matemática da UFMG.