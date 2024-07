Mano Menezes é o técnico do Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense

Mano Menezes é o técnico do FluminenseLucas Merçon/Fluminense

Publicado 08/07/2024 11:19

tenta evitar uma sequência de três partidas como visitante, algo que não é feito na tabela com base na isonomia do campeonato, e solicitou o adiamento do jogo contra o Cuiabá, dia 21, de acordo com o "ge". Rio - Na lanterna do Brasileirão, o Fluminense terá dois confrontos diretos fora de casa pela frente. Após perder para o Fortaleza por 1 a 0 , domingo (7), no Castelão, o Tricolor, algo que não é feito na tabela com base na isonomia do campeonato, e, dia 21, de acordo com o "ge".

O pedido do Fluminense é semelhante do Bragantino no Brasileirão de 2023. Na época, o Flamengo não aceitou trocar o estádio para enfrentar o clube paulista, já que o Maracanã estaria fechado para a final da Libertadores, e a CBF decidiu antecipar o jogo. Entretanto, o Massa Bruta jogaria três vezes seguidas como visitante e conseguiu adiar o confronto.

Em acordo com os clubes, a CBF não permite que uma equipe jogue três vezes seguidas fora de casa por conta da isonomia do Brasileirão. Entretanto, a tragédia com as enchentes no Rio Grande do Sul obrigou a entidade adiar jogos de Grêmio, Internacional e Juventude. Foi dito, portanto, que a premissa poderia ser derrubada neste ano.



Na tabela inicial, nenhum clube tem uma sequência de três jogos como visitante. Isso ocorreu somente porque a partida contra o Athletico-PR, pela 17ª rodada, foi adiada por conta da participação da equipe paranaense na Sul-Americana. O Fluminense segue esperançoso pelo adiamento do confronto com o Cuiabá, mas a CBF ainda não deu uma resposta.

Com a derrota para o Fortaleza, o Fluminense segue na lanterna do Brasileirão com apenas sete pontos em 15 rodadas. Em situação delicada e correndo contra o tempo por uma reabilitação, o Tricolor volta a campo na próxima quinta-feira (11), às 20h (de Brasília), contra o Criciúma, no Heriberto Hülse, pela 16ª rodada.